Maroc: Tanger - Séminaire scientifique à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique

Tanger — Un séminaire scientifique s'est tenu, mardi à Tanger, à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, célébrée cette année sous le thème "Stimuler le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous".

Cet événement, organisé par la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec la Wilaya de la région, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Chambre régionale de commerce, d'industrie et des services (CCIS), a offert une plateforme d'échange autour des publications, méthodes et approches statistiques utilisées par les différents acteurs régionaux, en vue de leur vulgarisation.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale auprès du HCP, Jamal Azizi, a souligné que la célébration de cette Journée constitue une occasion privilégiée de sensibilisation à l'importance stratégique de la statistique officielle, en tant que levier du développement durable, de la bonne gouvernance et de la prise de décision fondée sur des données fiables et probantes.

M. Azizi a, à cet égard, précisé que les données statistiques produites à l'échelle régionale ne se limitent pas à un simple outil de mesure, mais représentent un instrument stratégique essentiel pour appréhender les dynamiques locales, orienter efficacement les politiques publiques et répondre concrètement aux attentes des citoyens, soulignant qu'une donnée fiable éclaire la prise de décision dans des domaines clés tels que l'emploi, l'investissement, les besoins en services sociaux, les infrastructures et l'aménagement du territoire.

Il a estimé que la production statistique à l'échelle territoriale ne peut atteindre ses objectifs sans une coopération étroite et renforcée entre l'ensemble des parties prenantes, en vue de bâtir un système statistique efficient, inclusif et accessible à tous, soulignant la nécessité de capitaliser sur les avancées technologiques afin de renforcer les capacités de production statistique.

Pour sa part, le directeur régional du HCP, Mohamed Addi, a indiqué que la célébration de cette journée offre l'opportunité au HCP et à l'ensemble des producteurs institutionnels de données de mettre en lumière le rôle des données statistiques dans l'appui à la prise de décision publique aux niveaux local et régional, de valoriser le travail accompli par les statisticiens de la région et de souligner les avancées en matière de production, d'analyse et de diffusion de l'information statistique territoriale.

Cette rencontre, a-t-il enchainé, représente également une occasion propice pour renforcer les partenariats avec les acteurs institutionnels, académiques, économiques et ceux de la société civile au niveau régional, tout en favorisant le dialogue entre producteurs et utilisateurs de données, notamment les entreprises, les chercheurs et les administrations, relevant que cet événement permet aussi de débattre des défis auxquels fait face le système statistique régional, notamment en matière d'échange de données.

Quant au secrétaire général des affaires régionales à la Wilaya de la région, Taher El Hanine, il a souligné l'importance des données statistiques dans la prise de décision publique, insistant sur le rôle clé de la Commission régionale de coordination statistique (CoRéCoS) dans la production de données fiables, permettant aux acteurs publics de concevoir des programmes adaptés aux besoins de la population.

Le coordonnateur des programmes au FNUAP, Mahdi Halmi, a, quant à lui, estimé que les données statistiques dépassent largement le cadre de la simple mesure et évaluation, puisqu'elles constituent un outil essentiel pour la mise en oeuvre efficace des politiques et programmes publics. Il a insisté sur la nécessité de faciliter l'accès à ces données, de renforcer la coopération entre les différents producteurs de l'information statistique, ainsi que de développer des systèmes intégrés d'information.

Cette rencontre a été marquée par la signature de quatre conventions de partenariat entre la direction régionale du HCP, d'une part, et l'Ecole nationale d'architecture (ENA) de Tétouan, l'Agence urbaine de Tétouan, l'Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc (EFEM) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Groupement sanitaire territorial de la région, d'autre part.

Ces accords ont pour objectif d'instaurer des formes de collaboration dans l'ensemble des domaines d'intérêt commun, notamment l'échange, l'analyse et la diffusion des données statistiques et de l'information territoriale. Ils visent également à établir un espace collaboratif d'échange et de dialogue autour des besoins en données et études régionales, à partager les bonnes pratiques en la matière, ainsi qu'à mener des études et enquêtes spécifiques à la région.

Cet événement a été ponctué par deux panels axés sur les thèmes "Vers un système statistique régional harmonisé, ouvert et de qualité" et "Les statistiques territorialisées au service de la planification stratégique locale".

Les échanges ont offert une plateforme de débat autour des enjeux de coordination interinstitutionnelle et de modernisation du système statistique régional à l'ère des données massives, des technologies numériques et des attentes croissantes des utilisateurs.