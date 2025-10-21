Maroc: Le pays renouvelle sa présence au Salon International de l'Alimentation d'Abu Dhabi

Rabat — Le Maroc participe, pour la 4ème année consécutive, au Salon International de l'Alimentation de Abu Dhabi (ADIFE), qui se tient du 21 au 23 octobre 2025 au centre d'exposition ADNEC à Abu Dhabi.

Placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime et des Eaux et Forêts et organisée par l'Agence pour le Développement Agricole (ADA), cette participation s'inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030, qui accorde une importance stratégique à la valorisation et à la promotion des produits du terroir marocain, indique un communiqué de l'ADA.

"Ceci témoigne de la volonté du Département de l'Agriculture de renforcer le rayonnement de ce secteur à fort potentiel, en réponse à une demande croissante, aussi bien sur le plan national qu'international, pour des produits à forte valeur identitaire et nutritionnelle", souligne la même source, précisant que l'ensemble des régions du Royaume est représenté, à travers la participation de 25 groupements de producteurs de produits du terroir, rassemblant plus de 600 petits agriculteurs, dont environ 52% de femmes rurales, témoignant ainsi de l'inclusivité et de la dimension sociale de cette dynamique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Véritable levier de développement à l'international, ce salon à vocation corporate constitue une plateforme stratégique de mise en valeur du savoir-faire marocain, à travers une sélection représentative de haute qualité de plus d'une centaine de produits emblématiques, illustrant la richesse et la diversité du patrimoine agroalimentaire national", ajoute l'ADA.

Bénéficiant d'un accompagnement sur mesure de l'ADA, ces 25 exposants prendront part, tout au long des trois jours du salon, à un riche programme de prospection partenariale, poursuit la même source, relevant que cette initiative vise à "stimuler l'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits du terroir et à consolider des partenariats stratégiques durables, notamment sur le marché à fort potentiel du Moyen-Orient".

Pensé comme un véritable espace d'immersion culturelle et sensorielle, le pavillon marocain se distingue par une architecture contemporaine subtilement inspirée des traditions, enchaîne le communiqué, faisant savoir que l'offre culinaire, orchestrée par un chef de renommée, met à l'honneur la richesse et la générosité de la gastronomie marocaine, reflet de son hospitalité légendaire, ainsi que des animations musicales qui célèbrent le patrimoine culturel marocain.

Considéré comme l'un des rendez-vous majeurs de l'agroalimentaire dans la région, ADIFE réunit plus de 35 000 visiteurs professionnels et plus de 1 900 exposants et marques issus d'une soixantaine de pays. Véritable plateforme d'échanges et de développement d'affaires, cet événement offre un cadre privilégié pour nouer de nouveaux partenariats, explorer des opportunités commerciales et renforcer les liens entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire.

Il est important de rappeler que la promotion des produits du terroir détient une place centrale au coeur de la stratégie agricole nationale. Portée par l'ADA, cette dynamique s'appuie sur des initiatives structurantes, telles que la professionnalisation des coopératives, le label collectif "Terroir du Maroc" et l'ouverture à de nouveaux canaux de distribution, y compris en ligne.

À ce jour, plus de 560 coopératives commercialisent plus de 1900 produits dans le réseau de la distribution moderne.

Le site web www.terroirdumaroc.gov.ma a également été mis en place constituant ainsi une plateforme de liaison entre les consommateurs, les acteurs du secteur aux niveaux national et international, ainsi que les producteurs de produits du terroir marocain, notamment les coopératives et les groupements d'intérêt économique, qui s'emploient activement à offrir des produits de grande qualité.

L'ADA multiplie également les actions de promotion à travers des salons, des campagnes ciblées et des missions B2B à l'international, conclut le communiqué.