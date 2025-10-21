Lausanne (Suisse) — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a invité, lundi soir à Lausanne, les jeunes marocains qui poursuivent leurs études à l'étranger à envisager de faire leur carrière au pays pour contribuer à la construction du Maroc de demain.

Invité par l'Association des Polytechniciens marocains de Lausanne (APML), une structure qui compte près de 600 étudiants marocains, M. Mezzour a souligné que le Royaume s'impose aujourd'hui comme l'un des pôles industriels les plus dynamiques du continent africain, porté par une vision tournée vers l'innovation, la durabilité et la souveraineté économique, tout en insistant sur le rôle central de la jeunesse dans cette dynamique.

S'exprimant autour du thème "Le Maroc de demain : entre ambition, innovation et souveraineté", il a présenté le Royaume comme un pays en pleine mutation industrielle, qui se positionne désormais comme une solution compétitive à l'échelle mondiale, tout en soulignant l'importance de l'engagement personnel, de la passion et de l'opportunité dans les choix professionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a relevé que la transformation du modèle industriel marocain ne doit plus se limiter à la production locale "la valeur de production", mais viser aussi "la valeur d'innovation" et "la valeur de marque", notant que pour créer de la richesse durable et attirer les talents, le Maroc doit aller au-delà de la simple fabrication et devenir un pays innovant et souverain dans ses filières industrielles stratégiques.

Le ministre a passé en revue la dynamique industrielle en cours dans le secteur aéronautique, mettant l'accent sur le complexe industriel de Safran, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI la semaine dernière à Nouaceur.

Il s'agit, a-t-il souligné, d'un projet majeur dans l'aéronautique, qui comprendra deux usines pour l'assemblage et la maintenance des moteurs d'avion, notant que ce projet est une première mondiale pour le Maroc et devrait créer près de 900 emplois hautement qualifiés.

Evoquant le secteur automobile, M. Mezzour a assuré que le Maroc s'est affirmé comme le premier exportateur de véhicules en Afrique, avec plus de 600.000 unités produites et un taux d'intégration locale de 65 %, un succès porté par une filière industrielle compétitive, construite sous l'impulsion du Souverain, notant que l'objectif désormais est d'atteindre un million de véhicules produits, tout en préparant la transition mondiale vers la mobilité électrique, qui redéfinit profondément les chaînes de valeur du secteur automobile.

Dans cette perspective, le Royaume se positionne comme l'un des rares pays à développer l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries électriques, depuis l'extraction et le raffinage des matières premières jusqu'au recyclage, a-t-il relevé, précisant qu'une gigafactory est en construction à Nador et le Maroc exporte déjà ses premiers précurseurs vers la Corée du Sud. Ces avancées placent le pays parmi les acteurs pionniers du secteur hors d'Asie, confirmant son ambition d'être un pôle industriel innovant et souverain sur la scène internationale.