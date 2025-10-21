Maroc: Le pays trace la voie d'un renouveau politique (politologue espagnol)

Madrid — Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, trace la voie d'un renouveau politique et s'affirme comme un modèle dans la région en plaçant la jeunesse au coeur de son projet, a affirmé le politologue espagnol, Oliver Klein Bosquet.

Saluant la Vision proactive de Sa Majesté le Roi vis-à-vis des transformations sociales et politiques pour offrir aux nouvelles générations les moyens de s'impliquer pleinement dans la vie publique, M. Klein Bosquet a souligné, dans une déclaration à la MAP, suite au Conseil des ministres présidé dimanche par le Souverain, que les jeunes marocains disposeront d'un cadre concret pour participer à la construction démocratique de leur pays.

Pour ce professeur des sciences politiques, "aux moments les plus déterminants de l'histoire récente du Maroc, les décisions du Souverain se sont toujours accompagnées d'initiatives concrètes répondant aux besoins réels de la société". Il a estimé que la démarche Royale en faveur de la jeunesse traduit une vision stratégique à long terme et une véritable volonté de renouvellement des élites.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et de relever que le Maroc se distingue, sous la conduite éclairée de SM le Roi, par sa volonté d'assurer une transition harmonieuse entre les élites actuelles et des jeunes parmi les plus qualifiés sur les plans académique et technique, a-t-il indiqué.

M. Klein Bosquet a souligné que les démocraties nécessitent des réajustements constants pour renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Il a ajouté que les réformes politiques et sociales engagées par le Maroc constituent un modèle alliant modernité, stabilité et participation citoyenne, où la jeunesse joue un rôle central dans la consolidation de la démocratie et la construction du Maroc de demain.