Maroc: Le pays amorce une phase décisive de gouvernance (Constitutionnaliste belge)

Bruxelles — Le Maroc amorce, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, une phase décisive de gouvernance, qui met résolument en avant développement économique et promotion de la justice sociale et territoriale, a affirmé le constitutionnaliste belge, Geoffroy Generet.

Dans une déclaration à la MAP, suite au Conseil des ministres présidé dimanche par Sa Majesté le Roi, M. Generet a salué les orientations générales du Projet de Loi de finances 2026, qui font de la finance publique un levier de transformation durable.

La volonté sincère de renforcer la justice sociale, de moderniser les institutions et de stimuler l'économie traduit un engagement Royal résolu de faire du Royaume un pays émergent, inclusif et performant, a ajouté M. Generet, président d'honneur du Cercle Royal Gaulois.

Derrière les chiffres du Projet de Loi de finances 2026, se dessine une vision intégrée de la gouvernance, avec une ambition claire pour davantage de cohérence, plus de territorialité et une exigence accrue de résultats, a-t-il expliqué.

"Ce qui me paraît le plus remarquable, c'est l'ambition affichée de réduire les disparités qu'elles soient sociales ou territoriales. Le budget se veut un instrument pour que chaque citoyen, dans chaque partie du pays, puisse accéder aux services essentiels, principalement la santé, l'éducation et le logement, et participer à la dynamique de croissance", a poursuivi M. Generet.

Le constitutionnaliste belge a, en outre, relevé que la dimension sociale constitue le message le plus marquant de ce Conseil des ministres comme en témoigne l'effort budgétaire exceptionnel en faveur de la santé, de l'éducation et de la création d'emplois.

Cette volonté de conjuguer l'ambition sociale avec le soutien à l'investissement, la modernisation des infrastructures et la transition énergétique, industrielle et numérique, montre une véritable transformation, a-t-il enchaîné.

De même, le président d'honneur du cercle Gaulois, une prestigieuse institution belge fondée en 1847, a qualifié de positif le fait que cette démarche budgétaire ne soit pas uniquement axée sur "dépenser plus", mais sur "dépenser mieux" à travers la réforme de l'administration, la rationalisation des entreprises publiques, la digitalisation des services et le ciblage accru des politiques d'aide.

"Cette combinaison entre rigueur et ambition sociale est un signe d'un leadership responsable", a-t-il insisté, tout en saluant cette Volonté Royale de bâtir un Maroc équitable, résilient et orienté vers l'avenir.