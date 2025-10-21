Afrique: M. Talbi Alami s'entretient à Rabat avec le ministre mauritanien de la Justice

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre de la Justice de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Soueidatt, et la délégation l'accompagnant, actuellement en visite de travail au Royaume (du 20 au 22 octobre).

Lors de ces entretiens, auxquels a assisté l'ambassadeur de Mauritanie au Maroc, Ahmed Ould Bahia, les deux parties ont réaffirmé la force des liens historiques et spirituels liant les deux pays et la qualité des relations les unissant, indique un communiqué de la Chambre des représentants, ajoutant qu'elles ont également passé en revue les grands projets du Royaume et les initiatives de développement en faveur du Continent africain menés sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, ils ont mis en avant la qualité et l'excellence des relations parlementaires bilatérales, couronnées par la tenue de la première session du Forum économique parlementaire maroco-mauritanien à Nouakchott, qui servira de vecteur essentiel pour encourager l'investissement et renforcer l'intégration économique entre les deux pays, souligne la même source.

Aussi, il servira de canal privilégié pour le dialogue et la consultation parlementaire, renforçant la communication aux niveaux bilatéral et multilatéral, et de pierre angulaire favorisant l'échange d'expériences et d'expertise parlementaires, de l'autre, conclut le communiqué.