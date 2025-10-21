Congo-Kinshasa: Inauguration d'une nouvelle paroisse catholique à Kindu

Une nouvelle paroisse catholique, dénommée Saint Jean-Paul II, a été inaugurée par Mgr François Abeli Muhoya dimanche 19 octobre au quartier Basoko de la commune de Kasuku (Kindu). Une joie pour la communauté catholique locale, qui parcourait des longues distances pour aller prier.

Ce joli bâtiment de plus de 1. 200 places est érigé sur l'avenue Kamundala. A la messe inaugurale de ce dimanche, les fidèles ont exprimé leur gratitude à leurs pères spirituels pour cet effort:

"Je suis très joyeux parce que nous venons de recevoir notre paroisse aujourd'hui. Ça fait longtemps que les chrétiens de Saint Jean-Paul II demandaient la paroisse, mais aujourd'hui c'est bien concrétisé. Ça nous épargne de beaucoup de choses d'abord par rapport aux transports. Parce qu'auparavant, il fallait aller au niveau de Ville COFIDELIS, soit il faut aller en ville, soit au Camp Makuta. Mais aujourd'hui, on a réduit d'abord le coup de transport par rapport à ce qu'on faisait. Il fallait payer la moto aller-retour; même s'il y a la pluie on était bloqué".

Mgr Abeli les a exhortés à une bonne gestion de cet édifice, "ce bijou qui a suffisamment coûté cher, qui est le fruit de leur labeur, de leurs sueurs, mais également de la privation d'autres personnes".

D'après l'évêque, il y a un plan pastoral qui existe déjà pour désengorger les paroisses surpeuplées.