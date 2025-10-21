Congo-Kinshasa: Inauguration d'une nouvelle paroisse catholique à Kindu

20 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une nouvelle paroisse catholique, dénommée Saint Jean-Paul II, a été inaugurée par Mgr François Abeli Muhoya dimanche 19 octobre au quartier Basoko de la commune de Kasuku (Kindu). Une joie pour la communauté catholique locale, qui parcourait des longues distances pour aller prier.

Ce joli bâtiment de plus de 1. 200 places est érigé sur l'avenue Kamundala. A la messe inaugurale de ce dimanche, les fidèles ont exprimé leur gratitude à leurs pères spirituels pour cet effort:

"Je suis très joyeux parce que nous venons de recevoir notre paroisse aujourd'hui. Ça fait longtemps que les chrétiens de Saint Jean-Paul II demandaient la paroisse, mais aujourd'hui c'est bien concrétisé. Ça nous épargne de beaucoup de choses d'abord par rapport aux transports. Parce qu'auparavant, il fallait aller au niveau de Ville COFIDELIS, soit il faut aller en ville, soit au Camp Makuta. Mais aujourd'hui, on a réduit d'abord le coup de transport par rapport à ce qu'on faisait. Il fallait payer la moto aller-retour; même s'il y a la pluie on était bloqué".

Mgr Abeli les a exhortés à une bonne gestion de cet édifice, "ce bijou qui a suffisamment coûté cher, qui est le fruit de leur labeur, de leurs sueurs, mais également de la privation d'autres personnes".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après l'évêque, il y a un plan pastoral qui existe déjà pour désengorger les paroisses surpeuplées.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.