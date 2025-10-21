Congo-Kinshasa: Le ministre des Droits humains dote le Collège Ntemo de kits informatiques à Kasongo-Lunda

20 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a remis, dimanche 19 octobre, un lot de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes au Collège Ntemo, situé dans la cité de Kasongo-Lunda, province du Kwango.

Ce don a été acheminé par une délégation dépêchée par le ministre dans cette partie du pays. Les bénéficiaires ont salué ce geste, qui va renforcer la pratique du numérique au sein de l'établissement scolaire, comme l'a souligné l'un des enseignants.

Par ce geste, ce membre du gouvernement Suminwa a ainsi concrétisé sa promesse faite en mars dernier, lors de son passage à Kasongo-Lunda.

A l'époque, Samuel Mbemba occupait le poste de vice-ministre de la Justice en charge du Contentieux international.

Il avait visité la prison centrale, récemment touchée par une évasion, ainsi que le Collège Ntemo.

Impressionné par la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement, ce ministre avait promis de soutenir la formation en informatique en dotant l'école de matériel adapté.

