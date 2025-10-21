Congo-Kinshasa: Baisse de prix des matériaux de construction à Matadi

L'appréciation du franc congolais face au dollar américain a aussi fait baisser les prix des matériaux de construction à Matadi (Kongo-Central). Le sac de ciment, autrefois vendu à 24. 500 francs congolais (10.6 USD), se négocie maintenant autour de 20. 000 francs (8.6 USD).

Sur les marchés et dans les différents sites de vente de matériaux de construction de la ville de Matadi, la tendance est à la baisse. À Congo futur, par exemple, le prix d'un sac de ciment, est passé de 24 500 francs la semaine dernière, à 20 000 francs.

En dehors du ciment, cette baisse s'observe aussi dans la vente de barres de fer, des tôles, et d'autres matériaux de construction.

Une barre de 6 se vend actuellement à 7 000, alors qu'en début de la semaine dernière, elle coûtait 10 mille francs congolais. La barre de 10, est partie de 24.500 à 18 630 francs et celle de 12 est passée 33 000 à 26 765 francs.

Cette baisse des prix réjouit la population locale, qui souhaite qu'elle se maintienne.

Cependant, le prix d'une benne du sable et de caillasses ne baissent toujours pas ; au grand désarroi des constructeurs.