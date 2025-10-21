Congo-Kinshasa: Réintégration dans la communauté de 196 enfants sortis de groupes armés à Moba

Le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) a réintégré dans la communauté 196 enfants, dont 83 filles, qui étaient associés aux forces et groupes armés dans le territoire de Moba (Tanganyika). Les cérémonies se sont déroulées de jeudi au samedi 18 octobre dans trois sites du territoire.

D'après le directeur provincial du P-DDRCS dans le Tanganyika, Trésor Ngabo, les sites sur lesquels les enfants associées aux forces et groupes armés ont été certifiés sont Maseba, Kala et Karonja. Selon lui, ces enfants ont bénéficié des kits de sortie et des kits de dignité pour les filles.

Il souligne que le P-DDRCS va désarmer et mobiliser tous les groupes armés encore actifs dans le Tanganyika :

« Nous avons commencé par les enfants, mais cela ne veut pas dire que nous allons nous limiter par là. La phase des adultes est déjà en cours, parce que nous devons aussi désarmer et démobiliser tous les groupes armés qui sont encore actifs ou du moins tous ceux qui s'étaient déjà rendus. Nous allons les démobiliser pour leur donner des cartes attestant qu'ils sont devenus des ex-combattants ».

Au cours de cette cérémonie de réintégration des enfants sortis de forces et groupes armés, le colonel des FARDC Honoré Rashidi a rappelé l'interdiction faite aux enfants de prendre les armes :

« Selon la loi, il est interdit à un enfant de moins de 18 ans de prendre les armes. Si toi tu fais travailler cet enfant, et si l'Etat te surprend, tu vas en prison et la condamnation ne sera pas moins de 20 ans ».

Ces activités de réintégration des enfants sortis de forces et groupes armés ont duré trois jours.

Cette opération a bénéficié de l'appui de l'Association pour la protection de l'enfant et le développement communautaire, (APDEC) et financé par l'UNICEF.