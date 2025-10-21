Congo-Kinshasa: Décès de l'enseignante Bonette Elombe à Kinshasa

Sur son compte X, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a annoncé lundi 20 octobre 2025 le décès de l'enseignante Bonette Elombe, survenu le même lundi à Kinshasa. La défunte était une enseignante passionnée et très suivie sur les réseaux sociaux pour sa manière inspirante de transmettre le savoir à ses élèves.

Le ministère salue la mémoire d'une « enseignante dévouée, passionnée par son métier et admirée pour sa manière exemplaire de transmettre le savoir à ses élèves. Femme engagée, elle s'est distinguée par son attachement indéfectible aux valeurs de l'école et son soutien constant aux réformes initiées au sein du ministère ».

Bonette Élombe était reconnu dans son milieu professionnel pour son enthousiasme et son sens du devoir. Ces qualités avaient fait d'elle « une véritable ambassadrice du Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Enseignement Primaire (PEQIP), qu'elle incarnait avec fierté et conviction ».

Réaction de la Première ministre

« J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de Madame Bonette Elombe. Une enseignante passionnée et créative, elle avait su faire de l'école un lieu d'épanouissement et de joie pour ses élèves », a réagi la Première ministre Judith Suminwa, sur X.

Selon cette dernière, les méthodes pédagogiques novatrices de Bonette Elombe et son amour du métier "ont fait d'elle un repère pour toute la communauté éducative".