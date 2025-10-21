Congo-Kinshasa: À Nyunzu, la FAO soutient la lutte contre la malnutrition par l'agriculture communautaire

La lutte contre l'insécurité alimentaire prend un tournant concret, dans le territoire de Nyunzu, province du Tanganyika, grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). À Kihi, village ciblé par le programme, des semences de qualité et des outils aratoires (houes, bêches, râteaux, arrosoirs...) ont été distribués aux ménages pour renforcer leur autonomie alimentaire.

Sur près de deux hectares de terre, les familles ont cultivé des tomates, oignons, ciboulettes, aubergines, gombos et choux. Le vendredi 18 octobre, jour de récolte, femmes, hommes, jeunes et personnes âgées se sont mobilisés pour cueillir les fruits de plusieurs mois de travail acharné.

« Cette récolte va améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région », affirme Judicaël Pazou, coordonnateur des opérations à la FAO.

Témoignages de transformation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Kaya Lubaya, bénéficiaire du projet, témoigne :

« Les fruits de cette récolte vont transformer notre quotidien. Nous pouvons désormais nourrir nos familles, scolariser nos enfants et envisager de nouvelles activités. La formation reçue a été très bénéfique ».

Pour garantir la durabilité de l'initiative, la FAO mise sur :

L'appropriation des techniques agricoles par les bénéficiaires,

L'implication des autorités locales,

La collaboration avec les ONG présentes dans la région.

Ce projet illustre une approche intégrée de la lutte contre la malnutrition, fondée sur l'autonomisation des communautés rurales et le renforcement des capacités locales.