Maroc: Le ministre mauritanien de la Justice salue l'expérience marocaine dans le domaine de la justice

Rabat — Le ministre de la Justice de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Soueidatt, a salué, lundi à Rabat, l'expérience marocaine avancée dans le domaine de la justice.

Après avoir souligné la solidité des relations maroco-mauritaniennes, M. Ould Soueidatt a exprimé, lors d'entretiens avec le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui, le souhait de son pays de voir la coopération entre les deux institutions se renforcer.

Il a rappelé que sa visite dans le Royaume, à la tête d'une délégation de hauts responsables du secteur de la justice en Mauritanie, constitue une occasion d'échange d'expertises à même de consolider les relations entre les deux pays frères dans le domaine de la justice.

Pour sa part, M. Balaoui a indiqué que la visite de M. Ould Soueidatt à la Présidence du Ministère public s'inscrit dans le cadre des relations de coopération existantes entre le Maroc et la Mauritanie, ajoutant que cette rencontre avec le responsable mauritanien et la délégation l'accompagnant a été l'occasion d'examiner des questions d'intérêt commun liées au Ministère public.

Dans une déclaration à la MAP, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation a fait savoir que cette entrevue avec le ministre mauritanien a été l'opportunité de passer en revue les principales réformes et développements qu'a connus le système de justice au Maroc, notamment en ce qui concerne d'indépendance du Ministère public.

De même, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les perspectives de coopération en matière de justice, ainsi que sur le renforcement des expertises, des expériences et des meilleures pratiques dans le domaine de la justice pénale, a-t-il ajouté.

Ces entretiens ont également été l'occasion de passer en revue l'expérience de la Présidence du Ministère public en matière d'indépendance du pouvoir judiciaire et des mécanismes de gestion de l'action des Parquets, ainsi que les efforts déployés pour consacrer les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion de la chose judiciaire.