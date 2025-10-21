Rabat — Un programme d'action dans le domaine de la transformation numérique du système judiciaire pour la période 2026-2027 a été signé, lundi à Rabat, entre le Maroc et la Mauritanie.

Ce programme, signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Soueidatt, s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique liant les deux pays dans le domaine de la justice, et reflète la volonté commune de faire de la transformation numérique un levier essentiel pour améliorer la qualité de la justice, rapprocher les services des citoyens et renforcer la transparence et l'efficacité judiciaires.

S'exprimant à cette occasion, M. Ouahbi a souligné que sa rencontre avec son homologue mauritanien "illustre l'engagement commun à consolider les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice, eu égard à l'importance de la coordination et de la coopération pour relever les défis partagés et bâtir un système judiciaire plus efficace".

À cet égard, le ministre a réaffirmé la disposition de son département à mettre son expérience en matière de gestion judiciaire et de transformation numérique à la disposition du ministère mauritanien de la Justice.

De son côté, M. Ould Soueidatt a indiqué que l'échange de visites et d'expériences entre les cadres et responsables des deux ministères, ainsi que les autres activités programmées, permettront de partager les savoir-faire et les connaissances autour des questions prioritaires du secteur judiciaire dans les deux pays.

En marge de la signature de ce programme d'action, les deux ministres ont eu des entretiens portant notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du développement de l'infrastructure numérique du secteur judiciaire, de la formation continue, de la modernisation institutionnelle et de l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion du service judiciaire.

A l'issue de leurs entretiens, MM. Ouahbi et Ould Soueidatt ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coordination afin de concrétiser le contenu de ce programme d'action conjoint, au service des intérêts des deux pays et de la coopération Sud-Sud.