Maroc: M. Abdennabaoui s'entretient à Rabat avec le ministre mauritanien de la Justice

20 Octobre 2025
Maghreb Arabe Presse (Rabat)

Rabat — Le Premier Président de la Cour de Cassation, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre de la Justice de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Soueidatt, actuellement en visite de travail au Royaume à la tête d'une délégation de haut niveau.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre les deux pays frères, les deux parties ont examiné plusieurs axes de coopération, reflétant les aspirations des deux pays à développer leurs systèmes judiciaire et juridique, promouvoir les échanges d'expertise et de bonnes pratiques en matière de transformation numérique du système judiciaire, outre l'amélioration de l'accès aux services judiciaires et de rapprochement de la justice des citoyens, indique un communiqué du CSPJ.

Après avoir passé en revue les évolutions des systèmes judiciaires des deux pays, notamment dans le domaine numérique, les deux parties ont discuté des perspectives de coopération au service des intérêts communs des deux pays frères, ajoute le communiqué.

Côté mauritanien, cette réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Rabat et de hauts responsables du ministère mauritanien de la Justice et, côté marocain, du secrétaire général du CSPJ, du directeur général des affaires financières et administratives et de hauts responsables du Conseil.

