Sénégal: Le journaliste Madiambal Diagne arrêté en France sous mandat d'arrêt international

Le journaliste Madiambal Diagne a été arrêté mardi en France, dans le département des Yvelines, à l’ouest de Paris. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats, contacté par Le Soleil. Selon ce dernier, M. Diagne doit être présenté au parquet général, qui saisira ensuite la chambre de l’instruction.

Pour rappel, le patron du journal Le Quotidien fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le collège des juges d’instruction du pôle judiciaire financier de Dakar. Il lui est reproché d’avoir quitté le territoire national malgré une interdiction formelle de sortie du pays.

Le journaliste avait été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête portant sur des transactions financières suspectes mentionnées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ne s’étant pas présenté aux enquêteurs, il était depuis resté introuvable.

L’information judiciaire vise M. Diagne et plusieurs autres personnes pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée et complicité de ces infractions. Ce dossier, lié à l’affaire Ellipse Project Ltd, a été ouvert à la suite d’un rapport de la CENTIF daté du 27 novembre 2020. Son épouse et ses deux fils sont actuellement incarcérés dans le cadre de la même procédure.

Quelques jours après son départ du Sénégal, les autorités avaient émis un mandat d’arrêt international, validé par Interpol.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Madiambal Diagne avait confirmé sa présence en France, déclarant qu’il reviendrait « dans quelques jours pour faire face à ses responsabilités ». Finalement, il a été interpellé ce 21 octobre en France et devra désormais répondre devant la justice.