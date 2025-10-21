Afrique: Mondial 2026 - Voici les étapes des matchs de barrage pour la RDC

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique se sont achevés le 14 octobre 2025, avec neuf nations déjà qualifiées : le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cap-Vert, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana.

Parallèlement, les quatre meilleurs deuxièmes, à savoir : la RDC, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria, vont s'affronter dans un tournoi de barrage continental. Ce tournoi se jouera sous la forme d'une élimination directe sur terrain neutre, au Maroc. Le 13 novembre auront lieu les demi-finales : le Gabon affrontera le Nigeria et la RDC jouera contre le Cameroun. Les deux vainqueurs s'affronteront ensuite en finale, le 16 novembre. Le vainqueur de cette finale représentera la CAF au tournoi intercontinental de barrage de la FIFA, prévu en mars 2026.

Le tournoi intercontinental de barrage comprendra six équipes au total. Parmi elles, les deux nations les mieux classées au classement FIFA seront exemptées du premier tour. Les quatre autres équipes s'affronteront en demi-finales, puis les vainqueurs rencontreront successivement les équipes exemptées en finale. Seuls les deux finalistes de ce tournoi intercontinental obtiendront un billet pour la Coupe du Monde 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, bien que la RDC ait validé son ticket pour le barrage continental après sa victoire 1-0 contre le Soudan, elle doit encore franchir plusieurs étapes difficiles pour espérer participer au Mondial 2026.