La 16e Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) s'est ouverte lundi 20 octobre 2025 à Genève, sous le thème : « Façonner l'avenir : opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable ».

Parmi les délégations présentes, la République Démocratique du Congo, représentée par son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a mis en avant les enjeux de la transformation économique pour les pays en développement, appelant à un accompagnement stratégique dans la définition des politiques commerciales.

Devant un parterre de dirigeants mondiaux, Julien Paluku a présenté les nombreuses opportunités qu'offre la RDC dans des secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les infrastructures et le tourisme. Il a également insisté sur l'importance d'un commerce équitable pour un développement partagé :

« Le commerce est un instrument qui peut permettre des échanges à travers différents pays, pour que ceux qui disposent des ressources naturelles échangent avec ceux qui ont les moyens financiers, afin que chacun en tire profit », a-t-il déclaré.

Le ministre a également dénoncé la montée de l'unilatéralisme dans les relations économiques internationales, appelant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à jouer pleinement son rôle de régulateur et à sanctionner les pratiques qui violent les principes du commerce multilatéral.

Cette conférence, qui se déroule dans un contexte mondial marqué par les inégalités économiques croissantes, vise à tracer de nouvelles voies vers un commerce international plus juste et durable.