Congo-Kinshasa: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement - Le pays plaide pour une politique commerciale renforcée

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 16e Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) s'est ouverte lundi 20 octobre 2025 à Genève, sous le thème : « Façonner l'avenir : opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable ».

Parmi les délégations présentes, la République Démocratique du Congo, représentée par son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a mis en avant les enjeux de la transformation économique pour les pays en développement, appelant à un accompagnement stratégique dans la définition des politiques commerciales.

Devant un parterre de dirigeants mondiaux, Julien Paluku a présenté les nombreuses opportunités qu'offre la RDC dans des secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les infrastructures et le tourisme. Il a également insisté sur l'importance d'un commerce équitable pour un développement partagé :

« Le commerce est un instrument qui peut permettre des échanges à travers différents pays, pour que ceux qui disposent des ressources naturelles échangent avec ceux qui ont les moyens financiers, afin que chacun en tire profit », a-t-il déclaré.

Le ministre a également dénoncé la montée de l'unilatéralisme dans les relations économiques internationales, appelant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à jouer pleinement son rôle de régulateur et à sanctionner les pratiques qui violent les principes du commerce multilatéral.

Cette conférence, qui se déroule dans un contexte mondial marqué par les inégalités économiques croissantes, vise à tracer de nouvelles voies vers un commerce international plus juste et durable.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

