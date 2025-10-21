Congo-Kinshasa: Symphorien Kwengo appelle à une réponse humanitaire coordonnée en faveur de plus de 6 millions de déplacés internes au pays

Alors que la crise humanitaire liée aux déplacements internes s'aggrave en République démocratique du Congo (RDC), le président du Réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes (RODDDI), Symphorien Kwengo, tire la sonnette d'alarme. Invité de Radio Okapi, ce lundi 20 octobre, il a exhorté le gouvernement congolais à mettre en place un mécanisme d'assistance directe et durable pour les millions de personnes contraintes de fuir leur foyer.

Selon les statistiques publiées, en juin dernier, par le Bureau de coordination humanitaire (OCHA) en RDC, plus de 6 millions de Congolais vivent actuellement en situation de déplacement forcé, conséquence directe de l'insécurité persistante dans plusieurs régions du pays, mais aussi de catastrophes naturelles et d'autres crises humanitaires.

Face à cette urgence humanitaire, le président de RODDDI appelle à une meilleure coordination entre les acteurs de la société civile, les autorités étatiques et les agences humanitaires. Une action fragmentée ne permettrait pas, selon lui, d'apporter des solutions efficaces et durables à cette crise.