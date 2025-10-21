Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Les chefs traditionnels appelés à regagner leur entités coutumières endéans 2 semaines

Le gouvernement provincial du Kasaï Oriental a lancé un ultimatum de deux semaines aux chefs traditionnels actuellement résidant à Mbuji-Mayi afin qu'ils regagnent leurs entités coutumières. Cette mesure, annoncée dans un communiqué officiel du ministère provincial de l'Intérieur, des affaires coutumières et de la décentralisation sur ordre du gouverneur, le 20 octobre, vise à restaurer l'ordre dans l'exercice du pouvoir coutumier.

Patrick Mukendi Makanda, ministre provincial de l'Intérieur, a expliqué que le retour des chefs coutumiers dans leurs localités permettra de mieux gérer les us et coutumes et de renforcer la cohésion sociale, contribuant ainsi à prévenir les troubles locaux. Il a dénoncé la présence en ville de faux chefs arborant des insignes sans légitimité, source de désordre et de confusion, notamment lors d'événements officiels.

« Il s'agit de remettre de l'ordre dans le pouvoir traditionnel. Les vrais chefs doivent retourner dans leurs entités pour s'occuper des us et coutumes et de leurs populations. Cela favorisera l'unité, la cohésion et contribuera à prévenir des troubles au niveau local », a-t-il précisé.

Mukendi Makanda annonce que dans les jours à venir, une opération d'identification sera lancée pour délivrer des cartes et macarons officiels aux chefs légitimes, afin d'assainir la représentation coutumière conformément aux textes légaux en vigueur.

Selon lui, cette initiative traduit une volonté claire des autorités provinciales de valoriser le rôle des véritables chefs traditionnels et de mieux encadrer le pouvoir coutumier à l'intérieur de la province.