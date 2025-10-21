Congo-Kinshasa: Disparition de Bonette Elombe - Une méthode d'apprentissage qui laisse une empreinte durable

Le monde de l'éducation congolaise est en deuil. Mme Bonette Elombe, enseignante dévouée de l'École primaire Yolo Sud à Kinshasa, est décédée le lundi 20 octobre. Connue pour ses méthodes pédagogiques créatives et ses vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, elle a marqué des générations d'élèves et redonné ses lettres de noblesse à la profession d'enseignant.

Dans une ambiance toujours décontractée et joyeuse, Mme Elombe enseignait en intégrant la chanson, la danse et le mouvement dans ses cours. Elle expliquait alors sur ses réseaux sociaux :

« Pour que les enfants comprennent les cours, je mets le rythme. J'apprends l'alphabet aux enfants en sautant ».

Cette approche ludique et dynamique, surnommée "méthode Elombe", visait à stimuler l'attention, favoriser la mémorisation et valoriser chaque élève, quel que soit son niveau.

Une enseignante connectée et inspirante

Ses vidéos pédagogiques, devenues virales, ont suscité l'admiration bien au-delà des murs de sa classe. Elle affirmait :

« Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, un bonus. Ça m'a aidée à montrer aux gens qu'ici, on travaille. Il y a une nouvelle touche, une nouvelle méthode ».

Grâce à cette visibilité, Mme Elombe est devenue une référence nationale, inspirant de nombreux enseignants à réinventer leur pratique.

Un hommage institutionnel

La Première ministre Judith Suminwa regrette la disparition d'une enseignante passionnée et créative, qui avait su faire de l'école un lieu d'épanouissement et de joie pour ses élèves.

« Ses méthodes pédagogiques novatrices et son amour du métier ont fait d'elle un repère pour toute la communauté éducative », a-t-elle reconnu dans une publication sur son compte X.

Le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté salue la mémoire d'une enseignante dévouée, passionnée par son métier, qui s'est distinguée par son attachement indéfectible aux valeurs de l'école et son soutien constant aux réformes éducatives.

« Elle incarnait l'école avec rigueur, passion et humanité. Son départ laisse un vide immense dans le monde de l'éducation ».