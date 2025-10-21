Congo-Kinshasa: Kalemie - Marguerite Mowa destituée de la présidence du conseil communal de Lukuga pour manque de transparence

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les conseillers communaux de Lukuga, à Kalemie (province du Tanganyika), ont voté ce lundi 20 octobre la destitution de leur présidente, Marguerite Mowa Kafindo, lors d'une plénière tenue au siège du conseil. Cette décision fait suite à une pétition déposée le 8 juillet 2025, signée par 4 des 7 conseillers que compte l'organe délibérant.

Selon le conseiller communal Wilondja Wilky, plusieurs griefs ont motivé cette décision :

Cumul de fonctions : Mme Mowa exercerait simultanément comme conseillère communale et agent du service public de l'État, en violation de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées.

Absence au poste : elle serait régulièrement absente du bureau du conseil, préférant son poste au service de cadastre.

Manque de transparence financière : les conseillers dénoncent une gestion opaque des finances et une tendance à imposer sa volonté, au mépris du règlement intérieur.

« Elle ne respecte pas la volonté de la majorité des conseillers et viole les dispositions de notre règlement financier », a déclaré Wilondja Wilky.

Réaction de la présidente déchue

En réaction, Marguerite Mowa rejette fermement ces accusations et exige des preuves. Elle conteste la légitimité de la procédure et affirme que les griefs portés contre elle sont infondés.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

