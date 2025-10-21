Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Industrie Aime Boji quitte le gouvernement Suminwa

Le ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, a officiellement démissionné de ses fonctions le lundi 20 octobre 2025, au sein du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Cette démission intervient dans un contexte politique majeur, car Aimé Boji, député national élu du territoire de Walungu dans le Sud-Kivu, se prépare selon certaines sources, à briguer la présidence de l'Assemblée nationale, un poste laissé vacant après le départ de Vital Kamerhe.

Selon plusieurs sources concordantes, sa démission est une manoeuvre stratégique soutenue par les plus hautes sphères de la majorité présidentielle, visant à renforcer sa position au sein du Parlement. Une plénière est d'ailleurs prévue ce mardi 21 octobre 2025 pour valider sa réintégration et officialiser sa candidature au perchoir.

L'analyste politique et président de la Dynamique des politologues de la RDC, Christian Moleka estime que ce n'est pas une coïncidence.

« Il est donc très probable que sa démission rejoigne ce schéma-là. En politique il n'y a pas de coïncidence, si l'Assemblée va valider les mandats, c'est à partir du fait que pour être candidat à l'Assemblée nationale, il doit reprendre sa stature d'élu, il était le ministre et donc on devra valider son mandat pour qu'il remplace son premier suppléant et que ça lui permette de postuler comme Président de l'Assemblée ».