Congo-Kinshasa: Ouverture imminente d'un centre de capture des passeports biométriques à Beni

Le ministère des Affaires étrangères de la RDC mettra en service un centre de capture pour les passeports biométriques à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu. Ce centre qui sera installé à la mairie de Beni, débutera officiellement ses activités dans un mois.

Il vise à faciliter l'accès au passeport pour les habitants de Beni et Butembo, et d'autres coins de la province, évitant ainsi aux demandeurs de se déplacer vers des villes plus lointaines comme Bunia ou Kinshasa.

Anselme Ponge, chef du centre, a précisé que ce service sera opérationnel pendant environ un mois, avec un délai d'environ trois semaines pour obtenir le passeport une fois les formalités accomplies.

Il rappelle que la demande devra être effectuée en ligne. Après avoir obtenu le formulaire requis (NIF) et le code QR via l'application dédiée, les demandeurs devront procéder au paiement auprès de la banque Equity BCDC.