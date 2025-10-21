Congo-Kinshasa: Boxe - Les festivités du cinquantenaire du combat Ali-Foreman reportées au 15 novembre

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les festivités marquant le cinquantenaire du légendaire combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, initialement prévues pour le 30 octobre 2025, sont reportées au 15 novembre. L'annonce a été faite ce lundi 20 octobre à Kinshasa par Ferdinand Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise de boxe, lors d'une conférence de presse.

Ce changement de calendrier vise à compenser le retard dans la préparation des athlètes engagés pour les festivités.

« L'arrivée anticipée du boxeur américain Mike Tyson, à Kinshasa le 17 octobre, a perturbé le calendrier initial, contraignant plusieurs athlètes à interrompre leur camp d'entraînement », a argumenté Ferdinand Luyoyo.

Face à cette situation, la Fédération a jugé nécessaire de repousser l'événement de deux semaines afin de garantir une organisation optimale et une participation de qualité.

Un rendez-vous attendu par les passionnés du noble art

Le public congolais et les amateurs de boxe du monde entier devront donc patienter avant de revivre l'esprit du mythique duel de 1974, qui avait opposé Ali et Foreman au stade du 20 Mai (aujourd'hui stade Tata Raphaël) à Kinshasa, dans un combat resté gravé dans l'histoire du sport mondial.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

