Congo-Kinshasa: Affaire braquage Rawbank - 8 militaires jugés pour traitements dégradants sur Honorine Porsche, présumée braqueuse

Huit militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) sont jugés depuis le lundi 20 octobre 2025 devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour avoir infligé des traitements inhumains et dégradants à Honorine Porsche, une citoyenne allemande présumée braqueuse de l'agence Rawbank à Kinshasa le 16 octobre.

Des vidéos virales montrent ces militaires en train de déshabiller Honorine Porsche, l'exposant publiquement sans remords, acte qualifié d'"indigne" par le parquet militaire qui réclame des sanctions exemplaires.

Parmi les accusés figurent plusieurs officiers, dont le colonel Désiré Munesa et des capitaines, ainsi que des soldats de rang. Ils sont poursuivis pour violation de consignes, non-dénonciation d'infractions et abstention coupable.

L'affaire fait suite à une tentative de braquage le 16 octobre à la Rawbank située à la Place Victoire à Kinshasa, où Honorine Porsche aurait utilisé un jouet en forme d'arme pour intimider le personnel. L'opération musclée des forces de l'ordre a permis l'arrestation des braqueurs sans blessés.

Lundi 20 octobre, l'ambassade d'Allemagne a condamné publiquement dans un communiqué, le traitement infligé à sa ressortissante et appelé les autorités congolaises à respecter les droits humains et à appliquer la loi. L'affaire a suscité une large indignation sociale et politique, soulignant les défis du respect des droits lors des interventions sécuritaires.

