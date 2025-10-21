Congo-Kinshasa: Une commission Vérité et réconciliation avant tout dialogue en RDC, préconise Dodo Kamba

Le Conseil interreligieux congolais (CIC) recommande la création d'une commission Vérité et réconciliation (CVR) avant la tenue de tout dialogue en RDC. Lors d'une interview accordée lundi 20 octobre à Radio Okapi, le président du CIC, l'archevêque Dodo Kamba a souligné que cette commission devrait permettre aux acteurs en conflit de se rapprocher les uns des autres.

Il est convaincu que cet organe offrira la parole à chaque protagoniste, dans le but de favoriser une réconciliation sincère et une paix durable :

« Il faudrait établir une commission que j'appelle Vérité et réconciliation, où nous serons en train de proposer une justice transitionnelle et pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer, d'établir les faits, les fautes qui ont été commises, et en même temps donner l'occasion aux acteurs concernés de réparer ».

La CVR permettra aux différents protagonistes de se réconcilier avec le peuple, selon l'archevêque, "et ça va également soulager la peine de toutes ces victimes".