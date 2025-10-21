Congo-Kinshasa: Le PPRD indigné après la confiscation du passeport de Théophile Mbemba

20 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD/Diapsora) exprime son indignation à la suite de la confiscation du passeport du député national Théophile Mbemba, à son retour de Nairobi.

Selon un communiqué de ce parti d'opposition parvenu à Radio Okapi lundi 20 octobre, le député revenait du conclave ayant conduit à la création du Mouvement de l'opposition « Sauvons la RDC », organisé dans la capitale kényane.

Dans cette même note, le PPRD/Diaspora a également dénoncé l'arrestation du fils de Théophile Mbemba par les services de sécurité à Kinshasa, qu'il juge injustifiée. Selon ce parti, ces actes de violations graves des libertés individuelles, et les considère comme une nouvelle escalade dans la répression menée par le régime Tshisekedi contre les participants au conclave de Nairobi.

Le PPRD exige la restitution immédiate du passeport du professeur Théophile Mbemba, la libération sans condition de son fils, ainsi que la fin des actes d'intimidation à l'encontre des membres de l'opposition ayant pris part à cette rencontre.

« La coordination PPRD Diaspora rappelle que la liberté de mouvement, d'opinion et de pensée sont des droits constitutionnels inaliénables », a souligné ce communiqué, portant la signature de Sandra Nkulu, membre de cette coordination.

Par ailleurs, samedi 18 octobre, l'opposant Seth Kikuni a été libéré après son audition par les services de sécurité, selon son avocat, Ramazani Shabani. Lui aussi revenait du conclave de Nairobi, organisé autour du président honoraire Joseph Kabila.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

