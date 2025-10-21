Congo-Kinshasa: Le gouverneur de la Tshopo visé par une motion de destitution pour « incompétence »

Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, est visé depuis le 20 octobre 2025 par une motion de défiance déposée à l'Assemblée provinciale, signée par huit élus. Cette motion l'accuse « d'incompétence », de mégestion, de détournement avéré de fonds publics, notamment concernant la réhabilitation du stade Lumumba et la Route Nationale N°4, ainsi que d'atteinte aux libertés fondamentales.

Selon l'un des pétitionnaires, Bienvenue Bolongue, affirme les députés dénoncent aussi des retards de paiement des indemnités, une surfacturation des marchés publics et une hausse de la criminalité dans la province, signe selon eux de décadence sous sa gouvernance.

Conformément aux règles, Paulin Lendongolia dispose de 48 heures pour présenter sa défense lors d'une séance plénière convoquée le 22 octobre.

Il a déjà demandé une mission d'audit de l'Inspection générale des finances (IGF) pour clarifier la gestion des fonds publics.