Congo-Kinshasa: Le gouverneur de la Tshopo visé par une motion de destitution pour « incompétence »

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, est visé depuis le 20 octobre 2025 par une motion de défiance déposée à l'Assemblée provinciale, signée par huit élus. Cette motion l'accuse « d'incompétence », de mégestion, de détournement avéré de fonds publics, notamment concernant la réhabilitation du stade Lumumba et la Route Nationale N°4, ainsi que d'atteinte aux libertés fondamentales.

Selon l'un des pétitionnaires, Bienvenue Bolongue, affirme les députés dénoncent aussi des retards de paiement des indemnités, une surfacturation des marchés publics et une hausse de la criminalité dans la province, signe selon eux de décadence sous sa gouvernance.

Conformément aux règles, Paulin Lendongolia dispose de 48 heures pour présenter sa défense lors d'une séance plénière convoquée le 22 octobre.

Il a déjà demandé une mission d'audit de l'Inspection générale des finances (IGF) pour clarifier la gestion des fonds publics.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.