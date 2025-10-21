Rabat — Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a appelé les joueurs de la sélection nationale U17, qui disputera les phases finales de la Coupe du Monde U-17 prévue au Qatar du 3 au 27 novembre prochain, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher le titre.

M. Lekjaa, qui a reçu lundi au Complexe Mohammed VI de football de Salé, les membres de la délégation nationale U17, a assuré que la Fédération mettra à la disposition de la délégation, staff et joueurs, tous les moyens à même de lui garantir la consécration.

Dans ce sens, le président de la FRMF a appelé chaque joueur à ne pas "censurer son ambition", à donner libre cours à son état d'esprit et à entrevoir la compétition avec concentration et sérénité en privilégiant un jeu simple et collectif, soulignant l'importance du facteur mental pour l'atteinte de résultats positifs.

Il a, par ailleurs, rappelé que l'état d'esprit est le dénominateur commun chez toutes les équipes nationales après les excellents résultats réalisés ces dernières années, dont ceux de la sélection nationale A, de la sélection de futsal, de la sélection nationale olympique, de la sélection nationale U20 ou encore de la sélection nationale U17.

De son côté, le coach de la sélection nationale, Nabil Baha, a relevé que l'objectif de ses joueurs sera de suivre le parcours de la sélection nationale U20, sacrée championne du Monde, et de disputer la Coupe du monde dans la continuité des performances accomplies lors de la Coupe d'Afrique, malgré la difficulté de cette mission.

M. Baha a aussi rappelé que les joueurs marocains disposent d'un talent mondialement reconnu, ajoutant que les regards sont rivés sur leurs excellentes performances.

En préparation au Mondial FIFA Qatar 2025, la délégation de l'équipe nationale U17 s'envolera à destination des Émirats Arabes Unis pour un stage de préparation (21-30 octobre) avec au programme deux matchs amicaux face aux sélections vénézuélienne (25 octobre) et suisse (29 octobre).

Baha avait dévoilé, lundi à Salé, la liste finale des joueurs convoqués pour disputer les phases finales de la Coupe du Monde U-17, qui comprend quatre joueurs de l'Académie Mohammed VI de Football en l'occurrence Chouaib Bellaarouch, Soufiane El Idrissi, Ilyas Hidaoui et Walid Ben Salah.

L'effectif compte également plusieurs joueurs qui ont brillé lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-17, organisée au Maroc du 13 au 30 mai 2025 et remportée par l'équipe nationale marocaine. Parmi ces joueurs figurent notamment Abdellah Ouazane, Ilies Belmokhtar, Ziyad Baha et Moncef Zekri.

Les Protégés de Nabil Baha évolueront dans la poule B qui regroupe les sélections du Japon, de la Nouvelle-Calédonie et du Portugal.