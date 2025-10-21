Maroc: La coopérative 'Andaz Nouska' à Midelt, un modèle d'autonomisation économique des femmes artisanes

Midelt — Au niveau de la province de Midelt, le soutien et l'accompagnement du tissu coopératif figurent parmi les priorités de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui oeuvre à promouvoir l'économie sociale et solidaire et à améliorer la situation socio-économique des femmes à travers la création et le développement d'activités génératrices de revenus.

La coopérative féminine "Andaz Nouska", spécialisée dans la broderie traditionnelle, la couture et le tissage sise au quartier Iromlil à Midelt, illustre parfaitement la dynamique et l'impact de l'INDH sur la population locale.

Dans une déclaration à la MAP, Souad Ouaaza, gérante de la coopérative, titulaire du certificat du droit d'usage du Label national de l'artisanat du Maroc, a mis en avant l'importance de l'économie sociale et solidaire dans la promotion de la situation des femmes, notamment celles issues du monde rural.

Les femmes rurales sont capables de jouer un rôle essentiel dans le développement, a-t-elle dit, notant que la coopérative, depuis sa création, a pu encadrer et former de nombreuses femmes dont plusieurs ont monté leurs propres projets.

Elle a, par ailleurs, mis en avant le soutien de l'INDH qui a permis à la coopérative, spécialisée également dans le tissage de tapis fait main et à base de colorants naturels, d'aller de l'avant dans ses objectifs à savoir la réalisation de l'autonomie financière des femmes, le développement des capacités personnelles et professionnelles et l'inclusion de cette frange de la société dans la dynamique socio-économique.

" Grâce à la formation et à l'encadrement des femmes et des filles, nous veillons également à la préservation du patrimoine local et à la transmission du savoir-faire artisanal aux générations montantes ", a-t-elle assuré.

D'un pas léger, Souad se déplace entre les différents groupes de bénéficiaires pour répondre à leurs questions et préoccupations. Au-delà de son travail au sein de la coopérative, Souad supervise également les activités de promotion et de marketing des produits de la coopérative organisés dans les différentes expositions et Salons organisés au niveau de la région.

Soucieuse d'assurer la continuité des projets de la coopérative, Souad oeuvre à élargir le champ de formation et à augmenter le nombre de bénéficiaires. Le but étant, a-t-elle insisté, d'assurer l'autonomie financière des femmes et de préserver la pérennité des produits de tissage local et du tapis traditionnel, ce patrimoine ancestral considéré comme une oeuvre d'art à part entière.

Pour sa part, Said El Aaribi, chef de la division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de Midelt, a mis en avant les efforts menés par l'INDH au niveau de la province notamment en termes de soutien et d'accompagnement des femmes, en finançant leurs projets et en encourageant leur insertion socio-économique.

Les domaines d'intervention de l'INDH sont aussi divers que variés, citant dans ce sens les services de soins de santé, le soutien aux coopératives féminines, la promotion de l'entrepreneuriat, l'accompagnement et le suivi des femmes et les projets du transport scolaire visant à lutter contre la déperdition scolaire notamment des filles, issues du monde rural.

Il a dans ce sens, souligné l'impact direct et efficient sur la population locale des programmes de l'INDH menés selon une approche de convergence et de coordination des efforts avec les départements et parties concernées.

L'INDH a financé, au niveau de la province de Midelt, plus de 1.800 projets depuis 2005, dans des domaines visant notamment l'amélioration des conditions de vie des populations cibles, la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, l'amélioration des indicateurs de santé et d'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat.