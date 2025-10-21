Tanger — L'intégration des industries du gaming et du cinéma constitue un levier à même de stimuler l'emploi des jeunes et de renforcer les industries culturelles nationales, a souligné, lundi à Tanger, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de sa visite à une exposition d'entreprises opérant dans le secteur des jeux électroniques, organisée dans le cadre du 25e Festival national du film, M. Bensaid a expliqué que les industries cinématographiques du monde entier s'appuient de plus en plus sur les technologies de l'intelligence artificielle, notamment en matière d'effets visuels et de production virtuelle, contribuant ainsi à améliorer la qualité du produit cinématographique.

Cette évolution technologique, a-t-il relevé, ouvre de nouveaux horizons aux créateurs et aux entreprises marocaines opérant dans le secteur, leur permettant de bénéficier d'expériences internationales tout en développant leurs capacités techniques et créatives afin de suivre le rythme des transformations impactant le secteur culturel au niveau mondial.

Le ministre a, en outre, indiqué que les entreprises marocaines actives dans le secteur du gaming ont su développer des solutions innovantes qui contribuent au développement de l'industrie cinématographique nationale, faisant de cette intégration un catalyseur de croissance et d'innovation.

Dans ce sens, il a rappelé que ce lien entre les deux industries s'inscrit dans une vision globale visant à faire de la culture et de l'innovation des leviers de développement économique et créatif, à créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes et à renforcer le positionnement du Maroc en tant qu'acteur de premier plan dans les industries culturelles et numériques.

L'espace dédié à l'industrie du gaming, situé au coeur du Palais des Arts et de la Culture de Tanger, accueille 12 entreprises marocaines spécialisées dans les effets visuels, les techniques d'animation (2D et 3D) et la production de courts métrages. Depuis le premier jour du Festival, cet espace suscite un vif intérêt de la part des acteurs de l'industrie cinématographique.