Maroc: La province d'Ouezzane participe activement à la campagne nationale de sensibilisation à l'allaitement maternel

Ouezzane — Les activités programmées dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à l'importance de l'allaitement maternel ont été lancées, lundi à la commune de Zoumi dans la province d'Ouezzane.

À cette occasion, une rencontre de sensibilisation a été organisée à la Maison de maternité de Zoumi au profit des femmes et jeunes filles rurales, ainsi que des personnes relais communautaires.

Cette rencontre vise à mettre en avant l'importance de l'allaitement maternel précoce pour la santé de la mère et de l'enfant, le renforcement du lien maternel et la consolidation de la cohésion sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province, Abdelghani Charâa, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la campagne nationale de promotion de l'allaitement maternel, précisant que la commune de Zoumi a été choisie pour abriter le lancement de cette campagne, en raison de son statut de plus grande commune rurale de la province.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Charâa a ajouté que la rencontre, qui a réuni plus de 50 participantes, s'est déroulée en présence de personnes relais communautaires et de responsables d'associations chargées de la gestion des Maisons de maternité de la province, faisant savoir que l'événement a eu un impact notable grâce à l'encadrement assuré par les cadres médicaux et infirmiers de la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

Il a également souligné le rôle primordial des personnes relais communautaires dans la promotion de la santé maternelle et infantile en milieu rural, soulignant qu'elles constituent un maillon essentiel entre les femmes, les Maisons de maternité et les centres de santé.

Le programme de la rencontre comprenait plusieurs présentations axées sur la santé maternelle et infantile, notamment sur l'importance de l'allaitement maternel précoce et de sa poursuite durant les deux premières années de vie du nourrisson, a-t-il également noté, insistant sur les nombreux bienfaits sanitaires et sociaux de cette pratique.

De son côté, la présidente de l'Association de la femme massarie chargée de la gestion de la Maison de maternité de Zoumi, Khadija El Morchidi, a souligné que cet établissement social et sanitaire offre un espace d'accueil et d'hébergement aux femmes enceintes issues des zones reculées de la commune, précisant que sa mission principale consiste à réduire la mortalité maternelle et néonatale.

Pour atteindre cet objectif, elle a rappelé que la Maison de maternité mène régulièrement des campagnes de sensibilisation portant sur les mille premiers jours de vie, le suivi de la grossesse, l'allaitement précoce, la nutrition saine, le contrôle prénatal et la vaccination.

Mme El Morchidi a noté que l'organisation de cette rencontre s'inscrit pleinement dans le cadre des missions de la Maison en matière de prise en charge de la petite enfance, ainsi que de la santé maternelle et infantile.

Plusieurs participantes ont affirmé, dans des déclarations à la MAP, que cette rencontre de sensibilisation leur a permis de mieux comprendre l'importance de l'allaitement maternel, tant pour la protection du nourrisson contre les maladies que pour le renforcement du lien affectif mère-enfant, tout en contribuant à la prévention de certaines affections chez la mère.