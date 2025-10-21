Afrique: Super Coupe de la CAF - Pyramids FC Remporte la Super Coupe d'Afrique Grâce à Mayele

Le Pyramids FC a remporté la Super Coupe de la CAF en s'imposant 1-0 face à la RS Berkane. Comme si souvent, la victoire du club égyptien a porté la signature de son attaquant vedette, Fiston Mayele.

L'unique but de cette finale serrée est tombé à la 75e minute. Sur une frappe précise dans un angle fermé, l'international congolais a une nouvelle fois été l'homme du match, offrant le trophée à son équipe.

Ce succès vient couronner une saison 2024/25 exceptionnelle pour Mayele. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 réalisations en 10 matchs, il avait déjà été la pièce maîtresse du premier sacre continental de Pyramids, notamment lors de la double confrontation victorieuse en demi-finale contre Mamelodi Sundowns.

Au-delà des chiffres, c'est l'influence et la polyvalence du Congolais qui font la différence. Ses entraîneurs louent régulièrement sa capacité à organiser le jeu, à créer des espaces et à hisser le niveau collectif.

Porté par son attaquant de génie, Pyramids FC confirme avec ce trophée son statut de nouvelle puissance du football africain, tandis que Fiston Mayele continue d'imposer sa loi comme l'un des joueurs les plus décisifs du continent.