Congo-Kinshasa: Le PNMLS alerte sur les défis majeurs et difficultés pour la prise en charge des PVV en Ituri

Le Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida (PNMLS) alerte sur de nombreux défis en Ituri qui freinent la prise en charge efficace des personnes vivant avec le VIH (PVV), dans une province où la prévalence atteint 5%, l'un des taux les plus élevés en RDC.

Selon le coordonnateur Dr Michel Mbuyu, ces défis incluent un manque sévère d'antirétroviraux pédiatriques, des ruptures fréquentes des intrants de dépistage et une faible couverture des services de santé, particulièrement dans les zones rurales et minières.

Par exemple, à Mungwalu, la séroprévalence atteint 20%, selon des statistiques récentes.

« Le nombre officiel de personnes dépistées, environ 25% de la population, sous-estime probablement la réalité, car beaucoup restent non dépistées. L'insécurité contribue à la mobilité forcée des PVV, interrompant leur traitement et augmentant les risques de propagation. », précise Dr Mbuyu.

Le PNMLS appelle à une mobilisation urgente des ressources et demande au gouvernement d'intégrer la lutte contre le VIH dans son budget national. En l'absence d'une action rapide, la province risque une résurgence incontrôlée de l'épidémie.