Congo-Kinshasa: Plus de 700 maisons construites à Nyunzu pour renforcer la paix et la résilience des populations retournées

Le Fonds humanitaire des Nations Unies a financé la construction de plus de 700 maisons dans le village de Kabeya Mukena, en territoire de Nyunzu, au Tanganyika, au profit des retournés des communautés Twa et Bantoue ayant tout perdu lors des conflits armés.

Ces abris, construits de manière identique et numérotés, bordent la route menant au village. Ils incarnent la résilience et la cohabitation pacifique entre deux communautés longtemps affectées par les violences.

« Kabeya Mukena représente plusieurs villages retournés du nord Lukuga. À l'époque, on avait évalué plus de 80 000 ménages déjà rentrés. Le Fonds humanitaire a injecté des ressources ici, en partenariat avec IDES, pour construire ces abris », explique Roger Mwamba, chef d'antenne du Bureau de coordination humanitaire à Nyunzu.

Des vies transformées

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Faliala Lukombe, bénéficiaire du projet, affirme que ces abris vont drastiquement changer leur vie, témoignant avec émotion qu'elle vivait auparavant dans une hutte en paille : « Ces maisons ont changé notre vie. Avant, nous vivions dans des huttes en paille, exposés à la pluie. Aujourd'hui, nos familles sont en sécurité, protégées par des toitures en tôle ».

Outre les logements, le village bénéficie d'un centre de santé équipé par l'UNICEF, qui soutient également des programmes de nutrition. Par ailleurs, Caritas a mis en place des comités locaux de résolution pacifique des conflits, contribuant à renforcer la cohésion sociale et la stabilité communautaire.