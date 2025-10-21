Afrique: CAF-C2 - L'AS Simba et l'As Maniema Union accrochées à domicile

Les deux clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération de la CAF ont été tenus en échec ce samedi 18 octobre à domicile par leurs adversaires respectifs.

Au stade Mazembe de Kamalondo, l'AS Simba a concédé un match nul vierge (0-0) face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs, lors du deuxième tour éliminatoire.

Malgré le soutien tous azimuts des supporters de Mazembe, le club congolais n'a pas réussi à faire la différence et devra jouer sa qualification en Afrique du Sud, lors du match retour qui s'annonce très disputé.

De son côté, Maniema Union a été tenu en échec (1-1) par le FC Royal Léopards d'Eswatini au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Unionistes de Kindu, évoluant loin de leur public, ont ouvert le score à la 69e minute avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes du match.

Ce résultat est considéré comme un score piège pour les Verts et Noirs, qui devront impérativement s'imposer à l'extérieur ou obtenir un match nul avec plus d'un but pour espérer se qualifier.

En Ligue des champions de la CAF, le seul club congolais encore en lice, le FC Lupopo, accueille ce dimanche 19 octobre les Sud-Africains d'Orlando Pirates au stade Kibassa Maliba de Lubumbashi.