Congo-Kinshasa: Mike Tyson et Félix Tshisekedi échangent sur quelques projets à réaliser

La légende américaine de la boxe, Mike Tyson, a été reçue le dimanche 19 octobre par le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union Africaine, à l'issue de son séjour à Kinshasa dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du combat du siècle entre Mohammed Ali et George Foreman, rapporte la Présidence.

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs projets à venir, dont les détails n'ont pas été dévoilés. Mike Tyson s'est dit honoré par l'accueil chaleureux du Chef de l'État :

« J'ai été bien accueilli et reçu avec beaucoup d'enthousiasme par le Président Félix Tshisekedi. C'est une très belle expérience. Nous avons parlé de la vie en général et de quelques projets à réaliser. Je vais revenir au pays dans les jours à venir », a-t-il déclaré.

Des festivités culturelles et sportives en clôture

Deo Kasongo, organisateur de l'événement, a salué la confiance du Président pour la réussite de cette commémoration historique. Il a annoncé une série d'activités en marge de la clôture :

Un festival de musique au Palais du Peuple,

Un gala de boxe prévu le 30 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Des racines congolaises révélées

Lors d'une conférence de presse tenue le samedi 18 octobre, Mike Tyson a partagé une découverte personnelle émouvante :

« Après des tests ADN, les résultats ont révélé que mes ancêtres ont des origines congolaises. Je marche aujourd'hui sur la terre de mes ancêtres ».

Surnommé "Iron Mike", Mike Tyson a marqué l'histoire de la boxe en devenant champion du monde poids lourds dans les catégories WBC, WBA et IBF entre 1986 et 1996.