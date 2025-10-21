Cameroun: La répression post-électorale du Minat soulève une question cruciale

21 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)

Alors que le MINAT intensifie sa répression suite à la présidentielle de 2025, une question fondamentale divise l'opinion publique camerounaise. Le ministère de l'Administration Territoriale qualifie systématiquement de "actes de provocation" les manifestations contestant les résultats du scrutin, tout en restant silencieux sur les allégations de fraude électorale qui motivent ces rassemblements. Cette position officielle crée un dangereux flou autour de la définition même de la subversion dans le contexte post-électoral actuel.

Pour de nombreux observateurs et citoyens, les véritables actes de provocation sont à chercher du côté des irrégularités présumées qui ont entaché le processus de vote. Ils estiment que la répression des manifestations par les forces de l'ordre, sous prétexte de maintenir l'ordre public, revient à criminaliser le droit légitime à contester des résultats électoraux.

Cette situation expose la profonde crise de confiance entre le pouvoir et une partie de la population, qui considère que l'État réprime la contestation légitime plutôt que de répondre aux préoccupations sur la transparence du scrutin. Le débat sur ce qui constitue un véritable acte séditieux reste donc entier et crucial pour l'avenir démocratique du pays.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.