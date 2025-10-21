Maroc: Les Lionceaux de l'Atlas - Un sacre historique qui transcende le football marocain

Rabat — Le Maroc célèbre, en remportant la Coupe du monde des moins de 20 ans, un exploit historique, qui en plus de symboliser une performance sportive exceptionnelle, illustre un travail structuré et une vision stratégique nationale, soulignent les quotidiens nationaux paraissant ce mardi, qui saluent la maîtrise et la combativité des Lionceaux de l'Atlas.

Ainsi, si "Al Ahdath almaghribia" évoque une "épopée" marquée par la domination collective et l'efficacité offensive remarquable menée par Yassir Zabiri, double butteur en finale et meilleur réalisateur de la compétition, son confrère "Rissalat Al Oumma" relève l'engagement et le patriotisme exemplaires dont ont fait montre les protégés de Mohamed Ouahbi, encore très jeunes, désormais une source d'inspiration pour les générations futures.

"Assahra almaghribia" estime que cet exploit, qui est loin d'être le fruit du hasard, est le couronnement d'un travail méthodique, d'une stratégie intégrée et d'un effort coordonné, ajoutant que le Onze national se distingue par sa cohésion tactique et son harmonie collective, résultat du "noyau dur" formé à l'Académie Mohammed VI de football.

"Le Matin" voit dans le triomphe des Lionceaux de l'Atlas la consécration d'une génération formée avec rigueur, dans les académies marocaines comme dans les centres européens, où de jeunes talents nés à l'étranger choisissent de défendre les couleurs du Maroc, notant qu'après Doha 2022, Santiago 2025 confirme la place du Royaume parmi les puissances montantes du football mondial.

Dans le même ordre d'idées, "Al Ittihad Al Ichtiraki" souligne que l'exploit de Zabiri et ses coéquipiers vient s'ajouter aux exploits que le football marocain a cumulés ces dernières années, notamment l'incroyable performance en Coupe du monde 2022 au Qatar et la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris.

Grâce à ce sacre, poursuit le quotidien, le Maroc confirme son ancrage sur la scène footballistique mondiale, en alliant ambition, rigueur et formation moderne, prouvant ainsi que l'avenir appartient aux Lionceaux de l'Atlas, auteurs d'une nouvelle page glorieuse du football national.

"Libération" souligne que les lionceaux de l'Atlas ont écrit l'une des plus belles pages du sport national, ajoutant que le 20 octobre 2025 restera comme l'une des plus grandes dates de l'histoire du football marocain.

"La sélection marocaine a défié la logique, battu le géant et inscrit leur nom là où nul ne les attendait : au sommet du monde", écrit le quotidien, faisant observer que face à l'Argentine, sextuple championne du monde et monument du football mondial, "les Marocains n'ont pas seulement gagné mais ils ont dominé, maîtrisé et impressionné sous la houlette de Mohamed Ouahbi, un entraîneur qui grâce à lui, l'équipe nationale a livré une partition parfaite, entre rigueur et panache".

"Les Lionceaux ont signé un exploit majuscule, le sacre du Maroc au Mondial U20 est plus qu'une victoire, un message : celui d'un Maroc qui avance, sûr de son football, de sa jeunesse et de son avenir", note le journal.

Le sacre est également perçu comme le fruit d'une politique sportive réfléchie et structurée. "Al Haraka" rappelle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé le football au coeur d'un projet national, donnant un fort élan au sport et à l'Académie Mohammed VI de football, inaugurée en 2009, qui demeure un vivier de talents pour le football national.

"L'Opinion" revient sur la Vision Royale futuriste et progressiste qui est à l'origine de ce succès, fruit de l'investissement dans la formation et la découverte de jeunes pépites.

Pour "L'économiste", la victoire des U20 est avant tout le triomphe d'une nation dotée d'une Vision Royale. "Il s'agit d'une consécration, mais aussi d'un point de départ, une victoire qui consacre un modèle où la vision politique, la structure institutionnelle et la passion populaire s'articulent harmonieusement", écrit le quotidien, soulignant que le Maroc est désormais une référence, un pays capable de transformer la ferveur en force de projet et l'émotion en institution.

Dans la même veine, "Al Bayane" note que le sacre du Maroc est le fruit d'une vision sportive institutionnelle claire, d'un investissement stratégique dans la formation des jeunes talents et d'une foi sincère dans les capacités de la jeunesse marocaine.

"C'est une leçon de travail collectif, d'organisation et de confiance en soi, qui démontre que la réussite n'est ni hasard ni aventure, mais le résultat inévitable d'une planification rigoureuse et d'une volonté renouvelée", enchaîne le journal.

Selon "Al Alam", cette victoire renforce la crédibilité du Maroc sur la scène sportive internationale et nourrit la confiance dans sa capacité à accueillir de grands événements, notamment la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Le succès des Lionceaux contribue également au développement de secteurs connexes tels que les médias sportifs, le sponsoring et l'industrie locale des équipements sportifs, soutient la publication.