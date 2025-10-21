Maroc: RTBF - Le pays, acteur majeur du football mondial aux ambitions décuplées

Bruxelles — Le Maroc s'impose comme un "acteur majeur du football mondial" et fait figure d'une nation "aux ambitions décuplées", après avoir remporté la Coupe du monde U20 au Chili, souligne la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF).

Le titre de champion du monde U20 est "un exploit de taille pour une nation qui s'affirme année après année comme un acteur majeur du football mondial et dont l'appétit ne cesse logiquement d'augmenter", relève le média belge sur son site web.

"La quatrième place du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar n'était pas un feu de paille. Le football marocain continue de briller à tous les niveaux et semble paré pour l'avenir", ajoute la RTBF, notant qu'après la médaille de bronze "historique" glanée aux JO de Paris 2024, le Maroc a confirmé en remportant la Coupe du monde U20.

Les Lionceaux de l'Atlas ont réalisé "un parcours sans-faute au Chili, preuve que leur sacre n'est pas dû à un concours de circonstances", fait observer la RTBF.

Et d'ajouter que le football marocain a "décidément le vent en poupe et semble paré pour les prochaines échéances", à commencer par la CAN 2025 que les Lions de l'Atlas joueront à domicile à partir du 21 décembre prochain.

"Le ticket pour la Coupe du monde 2026 déjà en poche, le Maroc peut en tout cas voir l'avenir avec optimisme et planifier avec enthousiasme la Coupe du monde 2030 qu'elle co-organisera avec l'Espagne et le Portugal", le média belge.