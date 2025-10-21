Nouakchott — Le Centre culturel marocain de Nouakchott se veut une structure culturelle singulière en faveur de la consolidation des liens de fraternité et de coopération établis entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, a affirmé, jeudi, le directeur du Centre, Hassan Zehairi.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée par le Centre à l'occasion du lancement de ses activités au titre de la saison 2025-2026, M. Zehairi a souligné que les réalisations du centre, depuis son lancement en 1987, ne cessent de contribuer à la consolidation et à la préservation de l'héritage religieux et culturel commun, ainsi qu'à l'enrichissement de la dynamique culturelle et artistique locale.

Le responsable a, en outre, mis l'accent sur le rôle important que joue cette institution culturelle à travers les activités religieuses, culturelles et éducatives qu'elle organise tout au long de l'année.

Dans ce contexte, le directeur a indiqué que le Centre restera un lieu de coopération et un symbole de créativité ouvert à tous et tourné vers son environnement, notant qu'il poursuivra au cours de sa nouvelle saison culturelle l'organisation de ses différentes activités régulières destinées à l'ensemble des catégories et composantes de la société.

Ces activités, a-t-il fait valoir, comprennent diverses expressions culturelles et artistiques, telles que les conférences, les séminaires, les tables rondes, les présentations théâtrales et les prestations musicales, outre les expositions artistiques et les soirées poétiques.

Et de poursuivre que le Centre aspire à diversifier davantage ses activités intellectuelles et artistiques en accueillant des universitaires et des chercheurs dans de nouveaux domaines, tout en balisant la voie à de jeunes artistes et troupes théâtrales et musicales explorant de nouvelles expériences artistiques.

La Direction de Centre oeuvre actuellement à compiler les conférences, les séminaires et les congrès organisés au cours des deux dernières années, pour en former un livret qui sera publié prochainement, a-t-il fait savoir, rappelant que la bibliothèque du Centre compte plus de 10.000 livres et manuscrits rares, outre des revues et des magazines, tous mis à la disposition des universitaires, des chercheurs, des étudiants et des visiteurs.

La cérémonie de lancement des activités du Centre culturel marocain de Nouakchott a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du monde de la littérature, de la culture, de la politique et de la diplomatie, ainsi que des membres de la diaspora marocaine. Elle a été également ponctuée par une somptueuse soirée poétique animée par les poètes mauritaniens Ahmadou Akah et Mohamed Mahmoud Samide.