Tunisie: Hannibal Mejri a-t-il eu un geste déplacé à l'encontre d'un spectateur?

La Fédération anglaise de football (FA) examine des allégations selon lesquelles le milieu de terrain de Burnley, l'international tunisien Hannibal Mejbri, aurait craché sur des supporters de Leeds United lors d'un match entre les deux équipes samedi au stade « Turf Moor » dans le cadre du championnat local.

La police du Lancashire a confirmé qu'elle était en train de « vérifier les faits » concernant l'incident, après avoir reçu une plainte officielle d'un supporter de Leeds qui se trouvait dans la section réservée aux fans de l'équipe visiteuse à l'intérieur du stade.

Mejbri (22 ans) est entré en jeu en tant que remplaçant à la 83e minute du match et a reçu un carton jaune dans le temps additionnel, après une altercation avec le Suédois Gabriel Gudmundsson suite à un tacle rugueux sur un défenseur de Leeds devant le banc de touche.

Le réseau BBC a indiqué que la FA était actuellement en train de revoir ces allégations, mais qu'elle n'avait pas encore ouvert d'enquête officielle complète sur l'incident.

La police a déclaré qu'elle était « au courant d'un incident présumé impliquant un joueur de Burnley pendant la seconde mi-temps du match de championnat entre Burnley et Leeds United qui s'est déroulé au stade Turf Moor samedi ».

Elle a ajouté : « Nous travaillons actuellement avec le club de football de Burnley pour vérifier les faits. »

De son côté, la direction de Leeds a confirmé être au courant des allégations mais n'a émis aucun commentaire à leur sujet.

Quant au club de Burnley, qui a remporté sa deuxième victoire de la saison et gagné le match 2-0, il a refusé de faire toute déclaration.