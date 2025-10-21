Dans le cadre de ses préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket-ball Qatar 2027, l'équipe nationale tunisienne disputera quatre matchs amicaux lors de son stage d'entraînement prévu en Turquie, qui se tiendra du 10 au 23 novembre prochain.

L'entraîneur national, Adel Tlatli, a précisé aujourd'hui, mardi, à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) que, durant ce stage, l'équipe tunisienne affrontera en amical l'équipe nationale jordanienne à deux reprises, l'équipe nationale saoudienne et le club turc de Büyükçekmece, qui évolue en division professionnelle.

Il a ajouté que ce stage à l'étranger sera précédé d'un autre stage national dans la ville d'Hammamet, du 27 octobre au 8 novembre prochain, avec des entraînements qui auront lieu à Radès, Nabeul et Dar Chaabane El Fehri.

Concernant la liste des joueurs convoqués pour les deux stages, Adel Tlatli a expliqué qu'il n'a pas été possible de faire appel à l'ancien capitaine Makrem Ben Romdhane, qui a annoncé précédemment sa retraite internationale pour des raisons qu'il a qualifiées de personnelles.

L'entraîneur national a souligné que la porte de l'équipe nationale reste ouverte au professionnel du club portugais de Benfica Lisbonne pour bénéficier de son expérience lors des prochaines échéances.