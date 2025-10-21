Plus que les trois points, le public attend une meilleure prestation d'ensemble. Pas de gros changements annoncés, Benzarti est fidèle à ses idées.

Chaque fois que le CA évolue devant son public dans un choc, il éprouve toutes les peines du monde à s'imposer. Ça date de la saison dernière, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Face à l'ESZ et puis devant le CSS, deux sommets, un seul point ramassé et une petite prestation. Cet après-midi contre une USM bousculée, le CA n'est pas favori. On devra partir de là.

C'est à Benzarti et ses joueurs de l'infirmer et de proposer un football consistant et une production solide pour l'emporter. C'est que la dernière victoire acquise à Gabès n'était pas du tout convaincante ; c'est même l'une des plus mauvaises prestations sous l'ère Benzarti qui s'obstine encore à opter pour les Zaalouni, Sghaier, Zemzmi ou Khadhraoui, moyens et dépassés par leurs adversaires sur le terrain.

L'USM ? Elle ne sera pas prenable, elle sera agressive et voudra effacer son revers face à la JSKabylie. Les Clubistes vont devoir s'améliorer en milieu du terrain pour créer plus et peser sur l'adversaire.

Attaque stabilisée

Et comme Benzarti reste intransigeant, on ne devrait pas s'attendre à de gros changements. Zemzmi sera pivot axial, et devrait être épaulé par Sadok Mahmoud, ce jeune qui gagne en confiance. Le troisième milieu ? Ce sera une course entre Sghaier (transparent et confus), Saydou Kahn et Aoune. En défense, seul le poste d'arrière droit reste en ballottage entre Zaâlouni et Romdhane, alors que Chamekh, Shili, Youssef et Ben Abda sont partis pour commencer.

Devant, Benzarti ne devrait pas changer d'hommes, lui qui n'aime pas la rotation de l'effectif. Le trio Khadhraoui-Kinzumbi-Chaouat sera reconduit. Si, pour ce dernier, il n'y a rien à dire avec une efficacité maximale malgré le peu de ballons disponibles et le volume de jeu monotone et faible, les deux autres restent peu percutants.

Ce qu'ils font est le minimum, ils peuvent (doivent) se donner davantage en gagnant plus de duels et en jouant plus en mouvement et en décrochage. Plus que les trois points indispensables pour rester en peloton de tête, le CA a besoin de convaincre et de jouer mieux. La touche de l'entraîneur n'est pas encore palpable, car, après plus de deux mois de travail, on attend de voir l'effet Benzarti qui joue en bloc uni, qui mise sur l'intensité et sur les balles arrêtées.

La qualité des joueurs disponibles, notamment en milieu, n'est pas confortable certes, mais insister sur des éléments contestés et fragiles à chaque fois pose plus d'un problème. C'est probablement une énième chance (la dernière) pour gagner la confiance d'un public qui veut plus et mieux.

Côté remplaçants, un joueur comme Ait Malek ne rentre plus dans les choix de son entraîneur. Il aurait une chance peut-être de se relancer, tout comme Srarfi ou Mesmari, utilisés en cours du jeu dernièrement. Quant à Cherimi, enfin qualifié, il devrait attendre pour jouer d'entrée, car manquant de compétition.