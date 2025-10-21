Tunisie: Ligue 1 - Mise a jour de La 10ème journée - CA - USM (15h00 - Rades) - USM - Repartir malgré tout

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Khouloud Kechiche

Déconnectée au Taïeb Mhiri face à la JS Kabylie, l'US Monastirienne n'aura pas le temps de digérer et devra de suite rebondir cet après-midi à Radès face au CA.

Il s'en est passé des choses depuis le cuisant revers des Bleus à Sfax face au représentant algérien en C1. Montassar Louhichi en a payé le prix fort et il revient à présent à Tarek Jarraya de secouer un groupe à l'ouest pour ne pas dire à la ramasse en début de week-end dernier.

Quelle USM cet après-midi à l'épreuve du Club Africain ? De prime abord, même si les Usémistes comptent sur le fameux choc psychologique imputable au changement d'entraîneur pour rebondir, l'on peut aussi s'attendre à des changements volet onze-type avec, il est vrai, certains choix qui interrogent en marge du match face à la JSK.

Il est vrai, à ce propos, que Montassar Louhichi a misé sur deux ou trois joueurs hors du coup, et ce, au détriment d'autres, plus performants en L1 sur ce cycle. Là, on pourrait évoquer les noms du latéral gauche Youssef Herch, du piston Cherif Bodiane et des deux attaquants Ibrahim Gadiaga et Malcom Hmidi, tous maintenus en réserve, sur le banc face à la JSK, à l'avantage respectivement des Rayan Azzouz, Osmane Diané et Fakhreddine Ben Youssef. Bref, des choix forcément à revoir aujourd'hui.

Une chance pour Herch, Bodiane et Hmidi

Justement donc, Tarek Jarraya pourrait procéder à quelques retouches au niveau des trois lignes du jeu, si l'on admet qu'il prônerait un plan en 4-3-3. Devant Noureddine Hlaoui, l'on retrouverait la paire inamovible Fabrice Zeguei-Raed Chikhaoui dans l'axe.

Sur le flanc droit à présent, Rayan Azzouz a un avantage sur Mahmoud Ghorbal, alors que Youssef Herch retrouverait son côté de prédilection, à gauche. Au coeur du jeu, le pivot sénégalais Cherif Bodiane remplacerait le Guinéen Osmane Diané, aux côtés de Yassine Dridi (voire l'Ivoirien Alpha Stéphane Sidibié) et Moez Haj Ali, quelque peu transparent au Taïeb Mhiri récemment et forcément redevable d'une meilleure production d'ensemble face au CA.

Enfin, en attaque, là aussi, même s'ils sont parus engourdis en Ligue des champions, Aymen Harzi et, à degré moindre, Yassine Amri seront reconduits sur les couloirs, alors que Malcom Hmidi (ou encore le Malien Ibrahim Gadiaga) occupera le poste d'avant-centre des gars du Ribat. Périlleux déplacement donc cet après-midi pour l'USM, une équipe qui devra enfiler le bleu de chauffe, seul moyen pour venir à bout d'un CA concerné par les mêmes visées de victoire.

