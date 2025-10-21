Tunisie: Une saison prometteuse pour les agrumes à Nabeul

La saison des agrumes s'annonce prometteuse dans le gouvernorat de Nabeul, avec une récolte jugée « bonne » selon les premières estimations.

L'ingénieur général et directeur de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Nabeul, Slim Zouari, a indiqué, mardi, que la production nationale pourrait atteindre entre 350 000 et 400 000 tonnes cette année, contre environ 12 000 tonnes exportées lors de la saison précédente.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, Zouari a souligné que le principal défi pour les agriculteurs reste la préservation de la marge bénéficiaire et la commercialisation de la récolte à des prix abordables pour les consommateurs. Il a ajouté que les conditions climatiques, notamment le manque d'eau d'irrigation, continuent d'influer sur la quantité et la qualité des agrumes.

Le responsable a enfin rappelé la contribution importante du secteur agricole à l'entrée de devises pour le pays, appelant le ministère de l'Agriculture à accorder davantage d'attention à ce secteur stratégique.