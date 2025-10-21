Tunisie: Les diplômés au chômage de longue durée revendiquent leur recrutement dans la fonction publique et le secteur public en 2026

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Des représentants du groupe national des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage depuis plus de dix ans ont réclamé, ce mardi matin, la mobilisation de fonds dans la loi de finances de 2026 en vue de leur recrutement.

Dans une déclaration aux médias en marge d'une conférence organisée au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la porte-parole du groupe national, Yosra Neji, a souligné la nécessité de modifier le projet de la loi de finances 2026 pour y inscrire des fonds destinés au recrutement direct, sans concours, des diplômés de longue durée dans la fonction publique et le secteur public, en tenant compte de l'âge et de l'année d'obtention du diplôme comme critères de priorité.

Elle a fait remarquer que la version actuelle du projet de loi de finances 2026 ne prévoit que le recrutement des diplômés de longue durée dans le secteur privé ou par le biais des sociétés communautaires, écartant complètement la possibilité de les intégrer dans la fonction publique ou le secteur public, ce qu'elle a qualifié d'injustice et de violation de leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Yosra Neji a également appelé à une adoption rapide de la proposition de loi n° 023 / 2023, qui vise à établir une loi exceptionnelle permettant l'intégration spécifique des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage de longue durée et âgés de plus de quarante ans (40) dans le marché du travail au sein du secteur public et de la fonction publique.

L'intervenante a, en outre, annoncé qu'un sit-in national sera observé le mercredi 29 octobre courant sur la place du Bardo, devant le siège de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour revendiquer l'urgence de la régularisation de la situation des diplômés au chômage de longue durée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.