Des représentants du groupe national des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage depuis plus de dix ans ont réclamé, ce mardi matin, la mobilisation de fonds dans la loi de finances de 2026 en vue de leur recrutement.

Dans une déclaration aux médias en marge d'une conférence organisée au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la porte-parole du groupe national, Yosra Neji, a souligné la nécessité de modifier le projet de la loi de finances 2026 pour y inscrire des fonds destinés au recrutement direct, sans concours, des diplômés de longue durée dans la fonction publique et le secteur public, en tenant compte de l'âge et de l'année d'obtention du diplôme comme critères de priorité.

Elle a fait remarquer que la version actuelle du projet de loi de finances 2026 ne prévoit que le recrutement des diplômés de longue durée dans le secteur privé ou par le biais des sociétés communautaires, écartant complètement la possibilité de les intégrer dans la fonction publique ou le secteur public, ce qu'elle a qualifié d'injustice et de violation de leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Yosra Neji a également appelé à une adoption rapide de la proposition de loi n° 023 / 2023, qui vise à établir une loi exceptionnelle permettant l'intégration spécifique des diplômés de l'enseignement supérieur au chômage de longue durée et âgés de plus de quarante ans (40) dans le marché du travail au sein du secteur public et de la fonction publique.

L'intervenante a, en outre, annoncé qu'un sit-in national sera observé le mercredi 29 octobre courant sur la place du Bardo, devant le siège de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour revendiquer l'urgence de la régularisation de la situation des diplômés au chômage de longue durée.