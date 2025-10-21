Tunisie: « GET Entrepreneurial 3.0 » - L'audace d'innover pour un pays durable

Sous l'impulsion d'ENSI Junior Entreprise, le rendez-vous de l'innovation s'apprête à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie tunisienne

Faire de la Tunisie un hub économique et technologique durable, telle est la vision portée par la troisième édition de « GET Entrepreneurial », organisée par «Ensi Junior Entreprise» (EJE) à l'Ecole nationale des sciences de l'informatique (Ensi). Prévu pour le 22 octobre, cet événement s'annonce comme un rendez-vous majeur de l'innovation et de la collaboration entre le monde académique, les institutions publiques et le secteur privé.

Une plateforme pour transformer l'économie

Depuis près de vingt ans, « Ensi Junior Entreprise » s'impose comme un acteur clé du conseil digital et de l'entrepreneuriat étudiant en Tunisie. Forte de son expertise et du soutien de son réseau d'alumni (anciens étudiants de l'Ensi), l'association a su développer une véritable culture de l'innovation. C'est dans cet esprit que « GET Entrepreneurial » a vu le jour : une plateforme de réflexion et d'action destinée à connecter les talents, les décideurs et les investisseurs, et à faire émerger des projets capables de transformer durablement le tissu économique tunisien.

L'édition 2025 s'annonce riche en rencontres et en échanges. Des centaines de participants, d'experts, de start-up et d'entreprises sont attendus pour prendre part à des discussions de haut niveau, à des ateliers immersifs et à des sessions de matchmaking stratégique. « Et si, au lieu d'attendre un miracle économique, on le provoquait nous-mêmes ? », souligne le journaliste Karim Ben Saïd.

Cette phrase résume à elle seule la philosophie de l'événement : celle d'une Tunisie qui choisit d'agir, d'innover et de se réinventer. Parmi les grands thèmes au programme, une question essentielle sera au coeur des échanges : sur quels secteurs la Tunisie doit-elle miser pour se démarquer d'ici 2035 ? Les discussions mettront en lumière les filières les plus prometteuses -- technologies numériques, énergies renouvelables, agro-industrie, formation et recherche appliquée -- et proposeront des pistes pour orienter les investissements vers les activités à fort potentiel.

Les intervenants s'attacheront également à définir les moyens de financer « moins mais mieux », en instaurant des mécanismes d'accompagnement plus ciblés et plus efficaces. Cette approche sélective, combinée à une meilleure coordination entre acteurs publics et privés, pourrait permettre à la Tunisie de consolider sa position comme pôle régional d'innovation.

Accès aux marchés et ouverture des horizons

Un autre axe fort de l'événement portera sur l'accès aux marchés publics et internationaux. Les échanges mettront en avant le rôle stratégique de la diaspora tunisienne dans la conquête de nouveaux débouchés et dans la valorisation du savoir-faire local à l'étranger. Les participants débattront également de la place des start-up dans les politiques d'achat public et de l'idée d'un Etat acheteur innovant, capable de soutenir les jeunes entreprises par la commande nationale.

Cette ouverture est perçue comme une condition essentielle à la compétitivité et à l'internationalisation des PME tunisiennes, notamment vers les marchés africains et européens.

Les débats aborderont aussi la question du financement et de l'investissement, au coeur des préoccupations des entrepreneurs tunisiens. Il s'agira d'examiner les nouveaux modèles économiques capables de soutenir la croissance sans freiner la prise de risque. Le rôle de la diaspora, la diversification des fonds d'investissement et la modernisation des mécanismes de financement feront partie des pistes explorées.

La journée se clôturera sur une proposition de valeur ambitieuse : la mise en place d'une « Innovation Act » tunisienne, un cadre législatif destiné à accompagner les start-up, stimuler l'investissement et favoriser un environnement propice à la créativité et à la compétitivité.

Au-delà des débats économiques, « GET Entrepreneurial 3.0 » consacrera une large place à l'innovation durable à travers le Green & Tech Day.

Cette journée thématique sera rythmée par des workshops, des démonstrations technologiques et une exposition interactive autour des solutions vertes.

Le « GET E Pitch » mettra en lumière les projets les plus prometteurs, tandis que les « GET E Awards » viendront récompenser la créativité et l'engagement : prix de la solution la plus innovante, coup de coeur du jury et prix RSE. Ces distinctions symboliseront la volonté de promouvoir une génération d'entrepreneurs engagés dans la transition écologique et numérique.

Un écosystème dynamique et fédérateur

L'événement réunira un large éventail d'acteurs : jeunes entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, investisseurs, universitaires, chercheurs, consultants et représentants d'organisations publiques. Les espaces de networking permettront de favoriser les synergies et de multiplier les opportunités de collaboration.

Qu'il s'agisse de rencontres B2B, B2C ou B2G, chaque échange visera à concrétiser des projets, à créer de la valeur et à renforcer les ponts entre les différents maillons de l'écosystème.

En réunissant les forces vives de la nation autour d'une même ambition, Ensi Junior Entreprise confirme son rôle de catalyseur d'idées et d'initiatives.

«GET Entrepreneurial 3.0» s'annonce comme plus qu'un simple forum : un mouvement collectif pour une Tunisie qui croit en ses talents, en sa jeunesse et en son potentiel d'innovation. Parce qu'au-delà des discours, il s'agit désormais de bâtir un avenir durable, fondé sur la connaissance, la créativité et la confiance. Un avenir que la Tunisie ne veut plus attendre, mais construire.