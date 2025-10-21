Afrique du Nord: Clôture du projet Ajyal Égalité à Tunis - Trois ans d'actions pour l'égalité des genres au Maghreb

Le projet régional Ajyal Égalité tiendra sa cérémonie de clôture et de capitalisation à Tunis, après trois années de mise en oeuvre en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Algérie. Financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et piloté par Expertise France, ce programme vise à renforcer l'égalité femmes-hommes et la justice sociale au sein du mouvement féministe maghrébin.

La cérémonie présentera les principales réalisations et résultats du projet, ainsi que les initiatives innovantes ayant contribué à l'ancrage des principes d'égalité des genres dans la région. Elle servira également de plateforme d'échanges entre représentants gouvernementaux, acteurs de la société civile, médias et partenaires internationaux.

Un temps fort sera consacré au plaidoyer pour l'égalité, avec le témoignage des associations féministes bénéficiaires et l'intervention de l'experte genre Dorra Mahfoudh, offrant des perspectives concrètes pour renforcer l'engagement en faveur des droits des femmes.

L'événement vise à valoriser les résultats obtenus et à réaffirmer l'engagement des partenaires à poursuivre la promotion des droits des femmes et du mouvement féministe dans la région maghrébine.